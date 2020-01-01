بصورة على الشاطئ.. شيماء سيف تستمتع بالأجواء الصيفية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سيف"، أثناء تواجدها على أحد الشواطئ، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "الحمد لله على ما مضى الحمد لله على ما أنا به، الحمد لله على ما سيأتي الحمد لله على كل حال".


وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "ألف حمد ربنا يراضيكي يا حبيبتي"، "شوشو بعشقاااك"،"الحمد لله ع الناس اللي زيك يصنع البسمة ويدخل الفرحة في قلوب الناس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2019،من خلال مسلسل "الزوجة الـ18"،وهو بطولة سلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم ومحمود الليثي،وإيناس كامل وهو من تأليف محمد أبو السعد،خالد أبو بكر،وليد أبو المجد وإنتاج محمود شاهين، وإخراج مصطفى فكري.

والجدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف، اعتادت على مشاركة جمهورها كل ماهو جديد في حياتها، وكانت قد دعت للفنانة الراحلة رجاء الجداوي من خلال مشاركتها لصورة تجمعها بها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام قائله "دعواتكم للقمر ربنا يشفيها ويعافيها هي وكل مريض"".
بصورة على الشاطئ.. شيماء سيف تستمتع بالأجواء الصيفية
بصورة على الشاطئ.. شيماء سيف تستمتع بالأجواء الصيفية

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