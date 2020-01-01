بوجبا يوجه ضربة قوية لريال مدريد

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:29 م
بول بوجبا
بول بوجبا
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا للغاية من تجديد عقده مع الشياطين الحمر.

وأوضحت صحيفة  ذا صن البريطانية أن النجم الفرنسي ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا على أعتاب الموافقة على تجديد عقده مع الشياطين الحمر لمدة 5 مواسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عاماً ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2021 وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 157 مباراة وسجل 32 هدفاً وصنع 33هدف آخرين.

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