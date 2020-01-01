رئيس حكماء ليبيا: جئنا لمصر لنشكر "السيسي" والجيش المصري لدعمهم لنا (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال محمد المغربي، رئيس مجلس حكماء ليبيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج اليوم، عما في صدره تجاه الشعب الليبي، وحث على المحافظة على البلاد من الجمعات المتطرفة التي عطلت الكثير من الأمور العسكرية، لافتَا إلى أن جلسة الرئيس مع مشايخ ليبيا كانت تاريخية.

وتابع "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء الخميس، أن الشعب الليبي يكن كل الود والتقدير والاحترام لمصر التي تعتبر عمق استراتيجي ليبيا،لافتَا إلى أن اللقاء اليوم كان عائلي وقومي وطيب ومبارك، وأظهر حرص الرئيس السيسي على الأراضي الليبية، وعدم تقسيم ليبيا.

ولفت إلى أن مشايخ ليبيا جاءوا لمصر، لكي يقدموا لمصر حكومةً وشعبًا وجيشًا، الشكر على وقوف الدولة المصرية، بجانب الشعب الليبي.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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