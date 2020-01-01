الاقتصاد الصيني ينمو 3.2% خلال الربع الثاني

انتعش اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري محققًا نموًا بمعدل 3.2% على أساس سنوي.

ونتيجة عمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي فرضتها ظروف انتشار فيروس كورونا، شهدت الصين تراجعًا تاريخيًا بلغت نسبته 6.8% خلال الربع الأول من العام. ويعد هذا هو أول انكماش اقتصادي تشهده الصين منذ بدء نشرها بياناتها ربع السنوية في عام 1992

وأشارت بيانات البنك الدولي إلى أن الصين سجلت آخر تراجع اقتصادي لعام كامل في عام 1976 نهاية الثورة الثقافية.