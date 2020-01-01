20 مرشحًا حتى الآن.. تقدم ضابط شرطة وطبيبة لإنتخابات الشيوخ ببني سويف

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 6 مقاعد لمحافظة بني سويف بمجلس الشيوخ بينهم 3 سيتم انتخابهم بالنظام الفردي و3 بنظام القائمة.

وتلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية اليوم الخميس طلبي "ضابط شرطة متقاعد" و"طبيبة قلب أطفال" للترشح على المقاعد الفردية في خامس أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.

وشهد اليوم السادس لفتح باب الترشح بمحافظة بني سويف، تقدم الدكتورة أمل عبدالرحمن محمود السيسي، طبيبة قلب أطفال، مستقل، وحصل على الرقم 19 ورمزها الإنتخابي "سماعة الطبيب" وتقدم أيضًا العقيد محمد ماهر عبدالله مؤمن، ضابط شرطة متقاعد، مرشح فردي عن حزب صوت الشعب، وحصل على الرقم 20 ورمزه الإنتخابي "بندقية الصيد".

وكانت الأيام الخمس السابقة شهدت تقدم 18 مرشحًا على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، ومرشح عن حزب النور "د.شعبان عبدالعليم" ومرشح عن حزب حُماة الوطن "أحمد سيد حجازي".

كما تقدم للترشح 13 مستقلًا، هم: د.وائل وسية ود.محمد عبدالظاهر وأحمد سرور وأبوالخير الجمسي ووائـل سيد قرني وأحمد عبدالناصر وسعاد جابـر وحسن عتمان، وحياة سيد مكي وعادل ابوالوفا سنجر وياسر خـشبة وعلي محمود سيد ومحمد علي حسن.

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.

وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

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