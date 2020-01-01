وزارة الرياضة تتلقى 1000 طلب للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:12 م
الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
أسماء قورة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه نظرًا للكم الكبير من المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين في المشاورات. 

وتلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، وذلك من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وتنفذ مبادرة المشاورات الشبابية العربية عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.

يذكر أن مهمة المشاورات تأتي لإشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

لقاء الوزير مع رؤساء ووكلاء برلمان الشباب
و كان التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اليوم الخميس، مع الشباب رؤساء ووكلاء برلمان الشباب من جميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للحديث حول مجموعة من الملفات المتعلقة بدور برلمان الشباب داخل المجتمع، والمبادرات والبرامج المنتظر تقديمها من الشباب أعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة لبرلماني الطلائع والشباب اللذان يعملان على تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسيًا، وتوعيتهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تتنظر الكثير من أعضاء برلمان الشباب من حيث مواجهة المشكلات والتحديات وطرح الحلول البناءة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي عن توجه الوزارة للتوسع في الشعب البرلمانية في المحافظات، والعمل على نشر تجربة برلمان الشباب داخل الأندية الرياضية بالتنسيق مع المعنين عن تنفيذ البرلمان في الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، مشيرًا إلي استقبال الوزارة لكافة المقترحات والطلبات المقدمة من قبل أعضاء برلمان الشباب، والعمل على دراستها، وتنفيذ ما يمكن منها.

ولفت الوزير إلي أهمية سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها الوزارة خلال الفترة الراهنة للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وبمشاركة أعضاء برلمان الشباب من جميع المحافظات، وبحضور أساتذة متخصصين ومسئولين للتحاور "أون لاين" حول أهمية قانون انتخابات مجلس الشيوخ وأدواره وشروط الترشح.

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