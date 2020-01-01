فرج عامر يكشف مفاجأة عن العرض الضخم لضم نجم سموحة

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رفضه عرضًا مغريًا من أحد الأندية العربية للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب المقابل المالي.





وأوضح رئيس سموحة في تصريحات تليفزيونية أن أحد الأندية العربية طلب التعاقد مع حسام حسن عن طريق وكيل لاعبين إنجليزي، وعرض مبلغ مليون و500 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشف فرج عامر عن رفضه العرض المقدم لمهاجم سموحة، وطلب الحصول على 2 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب، موضحًا أن الوكيل أبلغه بعدم الموافقة على طلباته المالية.





وحدد رئيس النادي السكندري سعر حسام حسن بـ 30 مليون جنيه بالإضافة لـ 10% من نسبة إعادة بيعه مستقبلًا.





وأشار أنه لن يمانع في انتقال اللاعب للنادي الزمالك حال الموافقة على شروطه المالية، مؤكدًا أن مصلحة سموحة فوق كل اعتبار.





ويواجه نادي سموحة أزمة مالية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الكروي فترة طويلة نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا.











