مصرييون يدعمون البلاد في أزمة سد إثيوبيا بوقفات أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت نورهال صابر رئيسة المجموعة المصرية الأمريكية للشباب إن تحركات المجموعة خلال هذه الفترة تكثف جهودها لتوصيل صوت مصر بخصوص أزمة سد النهضة من خلال وقفات أمام البيت الأبيض والأمم المتحدة.

وأضافت خلال اتصال عبر سكايب مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف المياه حياة أو موت بالنسبة لمصر وإثيوبيا تحتاج الكهرباء فقط وأنها خاطبت الإدارة الأمريكية للحديث عن الملف وتوصيل وجهة النظر المصرية.

وتابعت أنها تتواصل مع مسئول مهم في وزارة الخارجية والحديث اشتمل على 3 ملفات سد النهضة وليبيا وملف التحرش في مصر لإمكانية توفير تدريب للسيدات في مصر.

 

وأشارت إلى أن الإثيوبين لم يلتزموا بكلمتهم وأن التواصل مازال مستمر مع الإدارة الأمريكية الذين يتفهمون حق مصر، كما تتصدى المجموعة لإدعاءات الإثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالرد وتفنيد كل المزاعم.

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".


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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.

ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

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