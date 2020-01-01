"كاف" يحدد موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:02 م
بطولة افريقيا
بطولة افريقيا
علاء خليف
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.
وأكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أنه تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في فصل الصيف وتحديدًا بين شهري يونيو ويوليو، حيث تقرر إقامة كل بطولات الأمم في تلك الفترة من العام.

وأوضح "باه" أن إقامة النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون عام2022، في شهر يناير وفبراير جاء بناءًا على طلب الحكومة الكاميرونية، بينما لم تطلب كوت ديفوار ذلك.

وكان الإتحاد الإفريقي قرر تأجيل النسخة القادمة من البطولة القارية لتقام عام 2022 بدلا من 2021 وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي في جميع بلدان العالم.

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