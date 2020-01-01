إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم واصلت جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع الوحده المحليه وقوات الشرطه تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالفيوم حيث تم ازالة عدد 27 حالة تعد على مساحة.فدان و2 قيراط.

تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة التعامل مع ملف إزالة التعديات بكل شدة وصرامة وعدم السماح لمن تسول له نفسه باستغلال الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة للأداء أعمال البناء.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية بضرورة التعاون مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بالتنسيق والتعاون مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بقيادة اللواء سيد فتحى، مساعد مدير أمن الفيوم، بتنفيذ إزالة عدد15 حالة تعدى بمساحة 16 قيراط بجمعية سرسنا، وذلك بحضور المهندس عماد الحداد، وكيل الادارة والمهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى والمهندس حمدى قسم الحماية بالإدارة والاستاذ محمد فتحى، نائب رئيس مجلس المدينة وقوات الشرطة العقيد خالد حسن، مأمور مركز طامية والأجهزة المعاونه معهم ورئيس الوحدة المحلية بقرية سرسنا ومدير الجمعية الزراعية.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية وقوات الشرطة برئاسة العميد أسامة ابوالليل، مأمور المركز بإزالة عدد ١١ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمركز اطسا بمساحة ٩ قراريط بناحية مطول والعوفي ابو جندير ومنشأة سيف ومنشأة ظافر بحضور المهندس علي مشرف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ نبيل نعيمي نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى وقوات شرطة مركز إطسا ومديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الوحدات المحليه بمطول وأبو جندير.


إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي
إزالة 27 بناء مخالف على الأراضي الزراعية بمراكز طامية وإطسا وأبشواي

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