"بضحكة من القلب".. صورة جديدة من خطوبة أمينة خليل

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أعلنت الفنانة أمينة خليل، أمس خبر خطوبتها من رجل الأعمال عمر طه، الذين احتفلو بخطبتهم في جو عائلي، بمنزلها في الزمالك.



وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، صورة جديدة من حفل الخطوبة، والذي ظهرت فيها "خليل"، بضحكة من القلب، وبجانبها خطيبها عمر طه.



وآثارت الفنانة أمينة خليل، الجدل عقب خطبتها بسبب مسلسل "ليه لأ"، والذي اتهمها بسببه الجماهير بأنها تحرض البنات على ترك منازلهم والإستقلال عن أهلهم بما لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال إثارته الجدل،وتدور أحدثه حول الفتاة المصرية في سن الثلاثين، ونظرة المجتمع لها وتفكيرها من ناحية الإستقلال،وشارك في بطولته بجانب أمينة خليل الفنان محمد الشرنوبي.

