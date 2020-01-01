الوطنية للانتخابات تعلن تقدم 682 مرشحا لمجلس الشيوخ في 6 أيام

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك عقب تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، طلبات ١١٣مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السادسة الماضية إلى ٦٨٢مرشحا سواء المرشحين بالنظام الفردي أو القائمة.





وأكد المستشار لاشين إبراهيم على أن غدا الجمعة سيكون يوم عمل عادى بالنسبة للمحاكم الـ 27 حيث يبدأ استقبال طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشير إلى أن المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى أوراق الترشح، ستنتهي بعد غدا السبت حيث سيتم غلق الباب في هذا اليوم الساعة الثانية ظهرا.





وكرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مناشدته لجميع أطرف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.





وذكر أن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، فحصت جميع المستندات التي تم تقديمها حتى الآن طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وعقب اقفال باب الترشح ستقوم اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.





من ناحية أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية.

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.