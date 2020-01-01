داليا مصطفي وشريف سلامه يفاجئون الجمهور بفيديو من علي الشاطئ

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة داليا مصطفى، فيديو لها علي الإستوري الخاصة بها ف موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".

وظهرت" داليا"، في الفيديو وهي تجلس تحت الشمسية مع زوجها الفنان شريف سلامه وأولادها، وذلك من إحدي المناطق الساحلية المعروفة في الساحل الشمالي.

وقامت "مصطفي"، ببث الفيديو ويحاول أحد أبنائها خطف الكاميرا ولكنها تعمدت أن لا تظهر أي منهم في الفيديو، وظهرت هي وشريف سلامة فقط تحت الشمسية في رحلة إستجمام.

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى، بدأت مسيرتها الفنية بالعمل كموديل إعلانات، ثم بدأت تقوم ببعض الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية وذلك بعام 1996 وحتى عام 2000، حين قامت بدور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في (المعهد العالي للفنون المسرحية)إلى أن تخرجت منه.

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