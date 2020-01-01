نقل طالب أثناء امتحانات الدبلومات الفنية إلى المستشفى

أدى 109 ألف و227 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 298 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 782 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وتابعت لجان الإدارة لجان الامتحانات: بالنسبة للتعليم الصناعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة، لجنة جلال فهمي الفنية المتقدمة (القاهرة)، لجنة السويس الصناعية بنات، لجنة السويس الزخرفية (السويس).





بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة ناصر (بني سويف) – لجنة مدرسة السلام (الشرقية)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة دسوق (كفر الشيخ) – لجنة مدرسة دمياط (دمياط)، قطاع المنيا: لجنة مدرسة نقادة، لجنة مدرسة قفط، لجنة مدرسة خزام (بمديرية قنا).





لجنة مدرسة دار السلام، لجنة مدرسة جرجا (سوهاج) - لجنة مدرسة القرنة (الأقصر)، وذلك للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.





بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة ناصر (بني سويف) – لجنة مدرسة السلام (الشرقية)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة دسوق (كفر الشيخ) – لجنة مدرسة دمياط (دمياط)، قطاع المنيا: لجنة مدرسة نقادة، لجنة مدرسة قفط، لجنة مدرسة خزام (بمديرية قنا).





ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالب بلجنة مدرسة حسام جمال جمعه سعد الصناعية بنين باطسا بمحافظة الفيوم، بارتفاع في درجة الحرارة، وتم نقله إلي المستشفى.





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