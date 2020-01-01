إنچي علي تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الأعلامية إنجي علي، التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرصت علي، توجيه رسالة تهنئه للنجم أحمد سعد الذي يحل اليوم، حيث نشرت إنچي، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها مع الفنان أحمد السعدني ومنه شلبي، وعلقت قائله: "أسعد عيد ميلاد يا صديقي".

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات من قبل الجمهور موجهين له رسائل تهنئة حيث كتب أحد المتابعين "كل سنة وانت طيب " وتابع آخر "عام سعيد عليك ربي يسعدك".

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