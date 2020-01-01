109 ألف و227 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية

أعلنت وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن 109 ألف و227 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحانات المواد العملية "الدور الأول"، للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 298 مادة في النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، داخل 782 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الامتحانات سارت بشكل جيد، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ وأنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: بالنسبة للتعليم الصناعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة، لجنة جلال فهمي الفنية المتقدمة “القاهرة”، لجنة السويس الصناعية بنات، لجنة السويس الزخرفية “السويس”، بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة ناصر “بني سويف” – لجنة مدرسة السلام “الشرقية”، قطاع طنطا: لجنة مدرسة دسوق “كفر الشيخ” – لجنة مدرسة دمياط “دمياط”، قطاع المنيا: لجنة مدرسة نقادة، لجنة مدرسة قفط، لجنة مدرسة خزام بمديرية قنا – لجنة مدرسة دار السلام، لجنة مدرسة جرجا بسوهاج – لجنة مدرسة القرنة بالأقصر، وذلك للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين.



