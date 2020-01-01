109 ألف و227 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية
الخميس 16/يوليه/2020 - 06:41 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن 109 ألف و227 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحانات المواد العملية "الدور الأول"، للعام الدراسي الحالي 2019/2020، التي تبلغ 298 مادة في النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، داخل 782 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الامتحانات سارت بشكل جيد، دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ وأنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: بالنسبة للتعليم الصناعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة 15 مايو الفنية المتقدمة، لجنة جلال فهمي الفنية المتقدمة “القاهرة”، لجنة السويس الصناعية بنات، لجنة السويس الزخرفية “السويس”، بالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: لجنة مدرسة ناصر “بني سويف” – لجنة مدرسة السلام “الشرقية”، قطاع طنطا: لجنة مدرسة دسوق “كفر الشيخ” – لجنة مدرسة دمياط “دمياط”، قطاع المنيا: لجنة مدرسة نقادة، لجنة مدرسة قفط، لجنة مدرسة خزام بمديرية قنا – لجنة مدرسة دار السلام، لجنة مدرسة جرجا بسوهاج – لجنة مدرسة القرنة بالأقصر، وذلك للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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