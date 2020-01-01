تراجع ساعات العمل للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا بسبب كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
سجلت ساعات العمل في بريطانيا انخفاضا يقدر ب 175,3 مليون ساعة وهو الرقم الأعلى في تاريخها بعد انتشار جائحة كورونا.

و قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن نسبة الانخفاض بلغت 16,7% فيما سجلت أعداد البريطانيين المسجلين على قوائم الدفعات المالية انخفاضا الى 649 ألفا بين مارس ويونيو الماضي.

وأكد أن أعداد البريطانيين الذين كانوا مسجلين على قوائم الإعانات الاجتماعية من الذين قالوا انهم فقدوا وظائفهم ومن دون عمل قد وصل الى 2.6 مليون . وأضاف المكتب في بيان له أن الأمور ليست مخيفة خصوصًا مع قيام الحكومة عبر خطة furlough بدعم العديد من القطاعات ومنها قطاع العمل الخاص مما قد يدفع بالأمور الى بر الأمان خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويرى اقتصاديون بريطانيون أن نتائج المشروع المدعوم حكوميًا furlough ستتضح ملامحه في منتصف اكتوبر المقبل.

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