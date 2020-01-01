بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس في إطلاق عدة مبادرات للمساهمة في دعم جهود محافظة بني سويف في مجابهة تداعيات أزمة كورونا على عدة مستويات، حيث يقوم منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية بتنفيذ مبادرة بعنوان "ها نعدي الصعب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا بمحافظة بني سويف، ومبادرة "سفراء السلام ببني سويف" بالتعاون مع مديرية الشباب وممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

كما تستكمل وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية جهودها لتمكين ومساعدة المجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال إطلاق مبادرة "نحو مجتمعات آمنة ضد كورونا"، ومبادرة "شكرًا للأطباء وفرق العمل الطبية" والتي تتم في إطار الشراكة مع محافظة بني سويف ومديرية الصحة لدعم الطواقم الطبية بمستشفيات المحافظة.

ومن المقرر مشاركة نائب المحافظ، الدكتور بلال حبشي والأستاذة إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والسادة ممثلي مديرية الصحة ببني سويف، كما يشارك من أعضاء المبادرات الشيخ حسن عبد الرسول، أمين عام بيت العائلة وكبير أئمة بوزارة الأوقاف، والقس نجاح صديق، راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة الأستاذ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، والأستاذة هبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، والأستاذة سوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.

وتقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بدور كبير في دعم جهود المحافظة في مجابهة تداعيات أزمة كورونا، حيث نفذت الهيئة 24 حملة تطهير بالقرى بجانب حملات التوعية، وتم دعم 1270 أسرة بمستلزمات وقائية (شنطة وقائية)، وتوفير مواد غذائية بشكل شهري لـ 1250 أسرة.

وفي ذات السياق أناب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم نائبه "بلال حبش" لحضور فعاليات تسليم حزمة من الدعم العينى للمنظومة الصحية المقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،ضمن مبادرة"مع بعض هنعدي الصعب"والتي ينفذها منتدى حوار الثقافات بوحدة الحوار بالهيئة،بالتعاون مع بيت العائلة المصرية فرع ببا، بهدف تعزيز وتأكيد قيم المواطنة والتضامن الاجتماعي والإنسانس وقت الأزمات بالشراكة مع بيت العائلة المصرية، لتقديم نموذج للتضامن في مواجهة الأزمات.

من جانبه نقل "حبش" نائب المحافظ شكر وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للهيئة القبطية الإنجيلية، وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع ببا بالمحافظة، على هذه المبادرة الطيبة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات، التي يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية لدعم مشروعاتها بما بعود بالنفع على صالح المجتمع ككل، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل: الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

حيث شملت المساعدات المقدمة من الهيئة حزمة من المستلزمات الطبية من الأدوية والمطهرات والماسكات والبدل الواقية والجوانتات والكحول وجاون،لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة الفيروس،وذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة من قبل الهيئة في العديد من المجالات، وفي إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

حضر التسليم: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وزارة الصحة، والأستاذة إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، الشيخ حسن عبد الرسول، أمين عام بيت العائلة فرع ببا،والأستاذة نيرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والقس نجاح كريم راعي الكنيسة الإنجيلية ببا وأمين صندوق بيت العائلة، بحضور قيادات الهيئة الأستاذ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، والأستاذة هبة يسري، مدير البرامج بوحدة الحوار، والأستاذة سوزان صديقي، مدير المواقع التنموية بالصعيد.
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)
بـ"هنعدي الصعب".. الهيئة الإنجيلية تدعم بني سويف في مواجهة كورونا (صور)

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