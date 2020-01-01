مواعيد مباريات الأهلي الودية قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:31 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته لعودة النشاط الكروي مجددًا، بعدما تحدد بشكل رسمي استئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر النادي الأهلي على خوض بعض المباريات الودية استعدادًا لعودة النشاط الكروي، واستئناف بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة.

تراي ماتش بين لاعبي الأهلي:
يخوض فريق الأهلي "تراي ماتش" كامل بين لاعبي الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب "مختار التتش" في إطار استعدادات الفريق لعودة النشاط الكروي.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة:
ويواجه النادي الأهلي في مباراته الودية الأولي فريق سموحة على ملعب "مختار التتش" في مقر النادي بالجزيرة، وذلك يوم الخميس الموافق 23 يوليو الجاري، ولم يتم تحديد الساعة التي ستبدأ بها المباراة.

مباراة ودية ثانية لم يتحدد طرفها:
كما يبحث النادي الأهلي عن خوض مباراة ودية ثانية عقب مباراة سموحة، ولكنه لم يحدد طرف المباراة أو موعدها حتي الآن.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

بينما صعد الفريق الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويواجه نظيره الوداد المغربي في سبتمبر المقبل.

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