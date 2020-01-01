ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية إلى 52 مرشحًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
انهت اليوم الخميس لجنة إستلام اوراق الترشح لمجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية، بعدد 12 طلبا ليرتفع العدد ل 52 مرشحًا، لليوم السادس  على التوالي، وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل.

والمتقدمين بأوراقهم اليوم هم: "وليد سعيد محمد -نعمة عبد الكريم احمد _ عادل احمد عبد الباقي _ محمد محروس محمد عبد الوهاب  سمير محمد احمد _ حمدي محمد المسلماني -حزب الغد _ حامد عبد الررحمن  _ محمد احمد محمد عبد الله _ علا محمد مرتضي _ محمد السيد محمود غيطاني _ سناء محمد سلمان _ كمال ابراهيم منصور _ محب الدين مصطفي _ حزب الجيل الديمقراطي".

والطلبات المقدمة خلال الأيام الـ6 عبارة عن: "6 لحزب مستقبل وطن، و4 لأحزاب: الشعب الجمهوري، والغد2 ومصر بلدي واحد، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور، وواحد حماة الوطن و31 مستقلين"، جميعهم مرشحين على المقاعد.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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