ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال

أعن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للعام الدراسى المقبل 2020/2021، كما قال، إن موعد الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال سيكون عقب انتهاء المدارس من البت الإلكترونى وتنسيق القبول، وفحص الملفات بالنسبة للمدارس الرسمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال

وعن رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال، فيمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة التقدم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية للعام الدراسى المقبل 2020/2021 من هنا.

وقد مدت وزارة التربية والتعليم نهاية يونيو الماضى، فترة التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للالتحاق بالعام الدراسى المقبل 2020،2021، حتى 10 يوليو الجارى، استجابة لرغبة أولياء الأمور، جاء ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر فى ظل جائحة كورونا.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه "صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها  لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا".

وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكترونى وذلك طبقا لما ورد من اللجنة المختصة، ويتاح لولي الامر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص به ويلزم على ولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة التقدم لرياض الأطفال

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