أول تعليق من روسيا على اتهامات بريطانيا بالتدخل في انتخاباتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر

قام دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في بيان له اليوم الخميس، باتهام روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات العامة التي نظمت في المملكة المتحدة عام 2019، من خلال تسريب وثائق حكومية حساسة إلى الإنترنت


وقال دومينيك راب، إن الحكومة البريطانية خلصت، بناء على تحليل واسع، إلى استنتاج "مؤكد تقريبا" بأن روسيا سعت إلى التأثير على نتائج الانتخابات من خلال تسريب وثائق حساسة تتعلق باتفاق مزعوم للتجارة الحرة بين لندن وواشنطن إلى منصة وسائل التواصل الاجتماعي "ريديت"، وزعم أن موسكو حصلت على هذه الوثائق "بصورة غير مشروعة" واستخدمت الإنترنت لـ"تضخيمها".

 

وأقر راب بأن لندن لا تملك أدلة على وجود أي "حملة روسية واسعة النطاق للتدخل في الانتخابات"، مضيفا في الوقت نفسه أن تحقيقات جنائية أطلقت في القضية والحكومة البريطانية "تحتفظ بحقها في الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل".

 

من جانبها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إعلان راب بأنه "مبهم ويضم تناقضات ما يجعل من المستحيل تقريبا إدراكه"، مشيرة إلى أنه يجب على بريطانيا إما الامتناع عن إلقاء اللوم على دول أخرى في مثل هذه القضايا أو إثبات هذه الاتهامات بحقائق وأدلة.

 

ولفتت الدبلوماسية الروسية إلى أن حكومة لندن تتحدث عن إجراءات مضادة محتملة دون تقديم أي أدلة، مذكّرة بعبارة highly likely ("من المرجح") التي استخدمها كبار المسؤولين في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي لإلقاء اللوم على موسكو في قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.

 

ورجحت زاخاروفا أن بيان راب يمثل دورة جديدة من تكتيك highly likely، مشيرة إلى أن حكومة بريطانيا استخدمت هذه المرة عبارة أخرى، وهي "المؤكد تقريبا"، لكن ذلك يمثل الاستراتيجية نفسها.

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