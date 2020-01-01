موسكو ترد على مزاعم بريطانيا بالتدخل في انتخاباتها

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سخرت وزارة الخارجية الروسية من مزاعم المملكة المتحدة بالتدخل الروسي في الانتخابات البريطانية، اليوم الخميس، ووصفتها بأنها متناقضة وغير واضحة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "البيان ضبابي ومتناقض لدرجة أنه من المستحيل عمليا فهمه."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن روسيا حاولت التدخل في انتخابات عام 2019 من خلال الحصول بشكل غير قانوني على وثائق حساسة تتعلق باتفاقية تجارة حرة مقررة مع واشنطن وتسريبها عبر الإنترنت.

وقد كشف المركز القومي البريطاني للأمن السيبراني، اليوم الخميس، أن المتسللين المدعومين من الدولة الروسية يحاولون سرقة بحث لقاح وعلاج فيروس كورونا المستجد من المؤسسات الأكاديمية والصيدلانية في جميع أنحاء العالم.

وأرجع بيان منسق من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا الهجمات إلى مجموعة APT29، المعروفة أيضًا باسم "كوزي بير"، التي قالوا، إنها كانت تعمل بشكل شبه مؤكد كجزء من أجهزة المخابرات الروسية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بول تشيتشيستر، مدير عمليات المركز: "إننا نُدين هذه الهجمات الدنيئة ضد أولئك الذين يقومون بعمل حيوي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

ونقلت وكالة أنباء ريا الروسية عن المتحدث ديمتري بيسكوف، قوله، إن الكرملين رفض مزاعم لندن التي قال، إنها لا تدعمها الأدلة المناسبة.

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