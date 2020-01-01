مواعيد مباريات الزمالك الودية قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:17 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
استقر الجهاز الفني للنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات الفريق الأبيض لعودة النشاط الكروي، واستئناف مسابقتي الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما صعد الفريق الابيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويلتقي مع فريق الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك الودية استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي:

- الأحد 19 يوليو: يستهل الزمالك مبارياته الودية بمواجهة قوية ضد فريق سموحة على ملعب أحد فنادق "برج العرب"، ولم يتحدد الساعة التي ستبدأ فيها المباراة.

- الأربعاء 22 يوليو: يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وذلك في معسكر الفريق الحالي بمدينة "برج العرب" بالإسكندرية.

- الخميس 23 يوليو: ثالث مباريات الزمالك الودية ستكون أمام فريق بيراميدز في مدينة "برج العرب" أيضًا.

- الأحد 26 يوليو: يلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة على ستاد "بتروسبورت" ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز.

- الأربعاء 29 يوليو: آخر مباريات الزمالك الودية ستكون أمام فريق أسوان في نهاية الشهر الحالي، قبل عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

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