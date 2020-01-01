ارتفاع حالات الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 45,119

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات في المملكة المتحدة من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 45119 بزيادة 66 في اليوم السابق، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أكدت وزارة الصحة البريطانية يوم الأربعاء تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 45053 حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,549 مليون إصابة، بينهم أكثر من 583 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,911 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



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