ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجر بشرق تركيا إلى 40

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفع عدد ضحايا غرق قارب مهاجر في بحيرة فان بشرق تركيا إلى 40 قتيل، حسبما أعلن مكتب الحاكم المحلي، اليوم الخميس، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات البحث.

ويعتقد أن القارب، الذي غرق في 27 يونيو، كان يحمل 55-60 مهاجرًا، وفقًا لوزير الداخلية سليمان صويلو. وتم القبض على خمسة أشخاص رسميًا فيما يتعلق بالحادث.

تقع بحيرة فان بالقرب من الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون بانتظام إلى تركيا متجهين غربًا نحو أوروبا من إيران وأفغانستان ودول أخرى.

لقى سبعة أشخاص مصرعهم وتم انقاذ 64 عندما غرق قارب يحمل مهاجرين من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان على بحيرة فان فى ديسمبر.

وصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان من تركيا في 2015-16، على الرغم من أن الأرقام انخفضت لاحقًا بشكل حاد بموجب اتفاقية عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل أنقرة لإعادة المهاجرين مقابل الحصول على أموال.

في وقت سابق من هذا العام، حاول عشرات الآلاف من المهاجرين العبور إلى اليونان عبر الحدود البرية والبحرية بعد أن قالت أنقرة إنها لن توقفهم بعد ذلك.

وقالت تركيا، التي يقطنها 3.6 مليون سوري، أكبر عدد من اللاجئين في العالم، إنها ستفتح الحدود لأنها كانت منزعجة من احتمال موجة أخرى من اللاجئين الفارين من الحرب في شمال غرب سوريا.

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