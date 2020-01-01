العراق تبحث مع الصين آليات تسيير رحلات مباشرة بين البلدين

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:32 م
عقب اللقاء
عقب اللقاء

بحثت وزارة النقل العراقية متمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، اليوم الخميس ، مع وفد من السفارة الصينية برئاسة القنصل الصيني ومساعد المدير العام للشؤون التجاري ومدير قسم الحركة والجداول في الشركة آليات تسيير رحلات مباشرة بين العراق والصين.

واوضح مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم خلال لقاءه مع الوفد: "تم التباحث حول سبل التعاون المشترك بين العراق والصين في المجالات الجوية والتجارية ومناقشة الآليات المطلوبة لتسيير رحلات مباشرة من والى الصين على ان يتم ذلك حسب متطلبات الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين وكذلك العمل وفق السياقات المعتمدة سابقاً والمتضمنة الحصول على فيزا الدخول للمسافرين العراقيين وتخصيص رحلة مباشرة واحدة اسبوعياً كمرحلة اولى".

وتابع عبد المنعم : "تم مناقشة ضرورة استئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع لما لها من اهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين" .

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