سبب اعتذار صلاح عن الحضور للقاهرة لحضور حفل تكريمه

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
قرر محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عدم الحضور عن حفل تكريمه من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية تتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح وإخباره بموضوع حفل التكريم، لكن اللاعب البالغ 28 عاما أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن يتم عزل أي فرد غادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود 14 يوما، لضمان خلوه من فيروس كورونا. 

وبذلك قرر اتحاد الكرة، تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز منتخب الفراعنة أن يتم الحفل مع أول تجمع لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.

وساهم صلاح في تتويج فريقه ليفربول بلقب البريميرليغ، لأول مرة بعد غياب 30 عاما، بعدما حسم المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

حال الهجوم على سرت.. ماذا طلبت القبائل الليبية من السيسي؟

منذ ساعة

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ 38 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ ساعة و نصف

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

منذ ساعتين

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس هدرسفيلد تاون.. الكشف عن وجهة رمضان صبحي المُقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة ليست جزءا من المفاوضات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

04:08 م

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

05:54 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام