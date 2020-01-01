3 بدائل على طاولة برشلونة لخلافة أومتيتي





بات الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.





وحددت إدارة برشلونة بدا ئله، لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.





وعانى اومتيتي من العديد ظن الإصابات المزمنة والتي عجلت أمر رحيله، في ظل عدم مشاركته مع الفريق إلا في مباريات معدودة.





ووضع مسئولو برشلونة 3 لاعبين ضمن القائمة المرشحة لاختيار أحدهما لخلافة أومتيتي في النادي الكتالوني.





1- الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي

اقترحت إدارة برشلونة تقديم عرض قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم المرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن هذا المبلغ أقل بكثير مما يطلبه أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي.





2- الإسباني الشاب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي

تعمل إدارة مانشستر سيتي على تمديد عقده، ورفع راتبه من 12 إلى 40 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.





3- باو توريس مدافع فياريال