3 بدائل على طاولة برشلونة لخلافة أومتيتي

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

بات الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وحددت إدارة برشلونة بدائله، لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

وعانى اومتيتي من العديد ظن الإصابات المزمنة والتي عجلت أمر رحيله، في ظل عدم مشاركته مع الفريق إلا في مباريات معدودة.

ووضع مسئولو برشلونة 3 لاعبين ضمن القائمة المرشحة لاختيار أحدهما لخلافة أومتيتي في النادي الكتالوني.

1- الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي
اقترحت إدارة برشلونة تقديم عرض قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم المرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن هذا المبلغ أقل بكثير مما يطلبه أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي.

2- الإسباني الشاب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي
تعمل إدارة مانشستر سيتي على تمديد عقده، ورفع راتبه من 12 إلى 40 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

3- باو توريس مدافع فياريال
اللاعب يوجد في عقده شرط جزائي مقدر بنحو 65 مليون يورو، ويأتي ضمن المرشحين أيضا للانتقال لتشيلسي الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني اخبار برشلونة أومتيني

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي المطرود

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة ليست جزءا من المفاوضات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 7 ساعات

حال الهجوم على سرت.. ماذا طلبت القبائل الليبية من السيسي؟

منذ ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ 37 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ليس هدرسفيلد تاون.. الكشف عن وجهة رمضان صبحي المُقبلة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس نابولي يغلق الباب أمام برشلونة في صفقة كوليبالي

رئيس نابولي يسخر من صفقة مانشستر يونايتد

أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا للقاء إنتر ميلان وميسي يطالب بضم نجم أتلتيك بلباو وفالفيردي يرد على أنباء رحيله

ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم مدافع جديد من الدوري الإيطالي

أخبار ريال مدريد اليوم: البرسا يعرض 120 مليون لخطف هدف الريال وصفقة مدوية تقترب من الملكي وصدمة قوية تضرب ريال مدريد

نجم نابولي يطلب الرحيل عن النادي وقطبي مانشستر يظهران في الصورة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

04:08 م

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

05:54 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام