رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو: مصر هي الدرع الواقي للأمة العربية والإسلامية (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ علي محمد بركة التباوي، رئيس المجلس الأعلى لقبيلة التبو، إن مصر هي الدرع الواقي للأمة العربية والإسلامية، وقدمت الكثير لدعم الشعب الليبي.

وأكد "التباوي"، خلال كلمته على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ واعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن الاحتلال التركي طامع في خيرات بلدنا، وحالم بعودة الدولة العثمانية التي لم تنال منها بلداننا سوى الجهل والتخلف.

    

وتابع رئيس المجلس الأعلى لقبيلة التبو، أن قبائل التبو كيان سياسي يمثله البرلمان الليبي، بقيادة المستشار عقيلة صالح، وقيادة الجيش بقيادة خليفة حفتر، مشددًا على ان مصر وليبيا شعبًا واحدًا.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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