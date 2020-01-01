مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:54 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي
كشف أحد المسئولين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مفاجأة جديدة بشأن قيام نادي الزمالك بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي كعلامة تجارية له.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن منذ منذ يومين عن قيامه بتسجيل لقب نادي القرن الإفريقي كعلامة تجارية للأبيض في وزارة التموين.

وأكد أحد المسئولين في الكاف أن تصرف نادي الزمالك لا يوجد تعليق مناسب عليه لأنه أمر هزلي لا يوجد له أي أسباب.

كما كشف المسئول بالاتحاد الإفريقي أنه حتى الآن لم يتقدم نادي الزمالك بمستند رسمي إلى الاتحاد يسجل خلاله إعتراضه على منح النادي الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي في القرن العشرين.

يذكر أن مرتضى منصور كان قد أكد أيضا أنه تم تجهيز ملف كامل بخصوص أحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن وسيتم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية والكاف خلال أيام.

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