نشرة حوادث الفجر: مقتل عجوز داخل منزلها وتأجيل محاكمة هشام جنينة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:56 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيمان عبد العاطي
شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

طمعا في مصوغاتها الذهبية.. تفاصيل مقتل عجوز بـ"قطعة حديدية" داخل منزلها بالهرم
"سرقا غويشتين وسلسلة وباعهم".. كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل سيدة عجوز داخل منزلها بنطاق قسم شرطة الهرم، إذ تبين أن ربة منزل أربعينية العمر، كانت تتوجه إلى منزل العجوز الثمانينية العمر بإستمرار لخدمتها لكونها تعيش بمفردها.
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وزارة العدل تتوسع في تفعيل خدمات الشهر العقاري (تفاصيل)
قرر المستشار عمر مروان وزير العدل التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني "play store" ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1972020، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.
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خارج مصر.. مصدر أمني يكشف تفاصيل فيديو تعذيب "طفل المول"
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، أثار غضب واستياء، متداوليه، من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
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شهيد الشهامة.. شاب حاول الدفاع عن شقيقه فقتله 4 في حدائق المعادي
كشفت معاينة النيابة العامة لجثة شاب قتل على يد آخرين في مشاجرة بينهم بسبب توبيخ المتهمين لشقيق المجني عليه بمنطقة حدائق المعادي، حيث أكدت المعاينة أن الوفاة جاءت نتيجة جرح غائر بالرأس بسبب استخدام آلة حادة وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.
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تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية التصريحات المسيئة للدولة لـ6 أغسطس
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 6 أغسطس لمثول المتهم من محبسه، بناء على طلب دفاع المتهم.
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تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالهرم
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وتبين أن المجني عليها تبلغ من العمر 72 عاما، وتقطن بمفردها.
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