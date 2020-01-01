بالأسود.. مني ذكي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت النجمة مني ذكي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة من داخل حديقة منزلها جميلة كعاداتها مرتدية فستان باللون الأسود، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات ووضعت ميكب هادئ ييرز جمال ملامحها.

وتغزل بها متابعيها ومن أبرز تلك التعليقات "قمر يا روحي".

وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

والفيلم يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب ثلاثة سنوات، وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث و تتعرض للخطف من قبل "هجام" يُجسد دوره الفنان محمد فراج و"سارق"، ويُجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسي في الفيلم.
بالأسود.. مني ذكي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها
بالأسود.. مني ذكي تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

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