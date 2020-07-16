مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني بث مباشر.. barcelona vs osasuna live

بث مباشر مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الخميس الموافق 16-7-2020 يحل اوساسونا ضيف علي برشلونة في مباراة في غايه الاهمية بالنسبه للفريق الكتالوني في منافسات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم وسوف تقام المباراة علي ارضية الكامب نو، ويسعي الفريق الكتالوني ان يحقق نتيجة ايجابيه خاصةً ان في نفس التوقيت يلعب المتصدر ريال مدريد في مباراة حسم اللقب ضد فياريال.





علي الجانب الاخر يريد اوساسونا الخروج بنتيجة ايجابيه امام الكبير الكتالوني من اجل تحسين مركزه في الدوري الممتاز حيث لديه 48 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر من ترتيب الليجا وقد تم جمعهم من 12 انتصار و 12 تعادل و12 هزيمة.









بث مباشر مباراة برشلونة واوساسونا





ويتمسك الفريق الكتالوني في المنافسه علي الدوري الاسباني رغم صغر كمية الفرص للحصول عليه من ريال مدريد، ولكنه يتشبث بالامل في الحصول علي البطولة المحببة اليه منذ 3 اعوام، وقد يحتل ريال مدريد الصدارة بفارق 4 نقاط عن برشلونة ويحتاج الي نقطتين فقط لحسم صراع الدوري الاسباني دون النظر الي نتائج الفريق الكتالوني اي اذا فاز اليوم علي فياريال فيتوج الملكي الاسباني بالليجا دون النظر لأي نتائج اخري.





ومن المؤكد ان كيكي سيتين سوف يعمل اليوم علي عدم خساره اي نقطة تؤثر في مسيرته مع الليجا بعد شائعات اقالته وخاصةً ان الفريق ليس بحالة جيده ولا يقدم مردود جيد في المباريات التي لعبها تحت قيادته وكشف كيكي سيتي عن القائمة التي تم دخول مباراة اوساسونا بها وضمت : " تير شتيجن – نيتو - أرناو تيناس أورينا- نونو سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لانجليه – رونالد أراوخو – خوردي ألبا – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال – ريكي بويج - أرثر ميلو - مارتن بريثوايت – ليونيل ميسي – لويس سواريز - أنسو فاتي" .









موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا





10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر.

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان.









التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن





خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو





خط الوسط: أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو - ريكي بوتش





خط الهجوم: لويس سواريز - ليونيل ميسي









التشكيل المتوقع لاوساسونا اليوم





حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا





الدفاع: توني لاتو - دافيد جارسيا - أدرياني هيرنانديز - فاكوندو رونكاليا





الوسط: إنييجو بيريز - داركو براشانيتس - أويير - روبيرتو توريس



