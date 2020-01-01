مكالمات مركز الاتصال بصحة دبي بلغت 1.1 مليون خلال أزمة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر

 بلغ إجمالي عدد المكالمات، التي تلقاها مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي، منذ بداية جائحة «كوفيد 19» وحتى الآن 1112621 مكالمة هاتفية، منها 401633 مكالمة تتعلق بالاستفسار عن فيروس «كورونا» المستجد


وأظهر تقرير حديث للهيئة أن عدد المواعيد الطبية، التي تم حجزها لخدمة «طبيب لكل مواطن»، من خلال مركز الاتصال الموحد بلغت 69379 موعداً، فيما بلغ عدد مكالمات حجز موعد للفحص في نادي النصر والنادي الأهلي 22537 موعداً، وبلغ عدد الرسائل النصية 83714 رسالة، وعدد محادثات خدمة «واتس آب» 50138 محادثة.


وأظهر التقرير الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها هيئة الصحة بدبي لتمكين مركز الاتصال الموحد من التعامل مع استفسارات واحتياجات المتعاملين، بما يتعلق بفيروس «كورونا» المستجد، حيث قامت الهيئة باستحداث «خط كورونا» ضمن رقم الهيئة الموحد 800-342 (DHA)، وتصميم شاشات تفاعلية جديدة لمراقبة المكالمات على خط «كورونا» بالإضافة إلى مراقبة الشكاوى وحالة الإغلاق بشكل آنيّ.

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