تونس تستضيف مؤتمر طوكيو الدولي الثامن لتنمية إفريقيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الانعقاد الرسمي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن لتنمية إفريقيا "تيكاد" عام 2022 في جمهورية تونس وهي المرة الثانية الذي تستضيفه دولة إفريقية بعد كينيا في العام 2016.

وأفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو بأن إفريقيا تواجه تحديات جمة تتمثل بالصراعات والفقر وانتشار فيروس كوفيد-19 الذي كشف عن تحديات تواجه القطاع الصحي والطبي في القارة.

وبعد مرور مايزيد عن ربع قرن على تأسيسه، يكتسب مؤتمر تيكاد المزيد من القوة بوصفه مؤتمرا دوليا متعدد الأطراف يعالج القضايا التنموية في إفريقيا بما يشمل القطاع الصحي.

وأكد البيان أنه في ضوء نتائج مؤتمر تيكاد السابع الذي استضافته مدينة يوكوهاما اليابانية في أغسطس 2019، سوف تواصل اليابان وبقوة دعم إفريقيا وقيادة التنمية فيها باتجاه تيكاد الثامن.

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