طمعا في مصوغاتها الذهبية.. تفاصيل مقتل عجوز بـ"قطعة حديدية" داخل منزلها بالهرم

"سرقا غويشتين وسلسلة وباعهم".. كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل سيدة عجوز داخل منزلها بنطاق قسم شرطة الهرم، إذ تبين أن ربة منزل أربعينية العمر، كانت تتوجه إلى منزل العجوز الثمانينية العمر بإستمرار لخدمتها لكونها تعيش بمفردها.





وأضافت التحقيقات أن الخادمة كانت تمر بأزمة مالية وعلى علم بحيازة السيدة العجوز مصوغات ذهبية، وإستغلت أن العجوز تعاني من ألام برجلها، وعلى إثر ذلك أخبرتها بأن زوجها يعمل لدى طبيب ويمكنه علاجها، ويوم الواقعة، توجهت إلى منزلها رفقة زوجها، ولدي دخولهما الشقة تعديا عليها بقطة حديدية على رأسها، كانت بحوزتهما، ما أدي إلى سقوطها أرضا، ولدي محاولتها الإستغاثة كتم الزوج الخمسيني العمر أنفاسها، أمسكت بها ربة المنزل لشل حركتها، ولم يتركاها إلا وهي جثة هامدة.





سرقة مصوغات ذهبية

وبينت التحقيقات، أن المتهمين إستوليا على مصوغات ذهبية عبارة عن غوشتين وسلسلة خاصين بالمجني عليها، وفرا هاربين، مشيرة إلى أن المتهمين باعا المصوغات الذهبية، وأنفقا جزء من ثمنها.





ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة عجوز داخل شقتها، بنطاق قسم شرطة الهرم، إذ تبين أن ربة منزل وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنطاق القسم.





وبدوره كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية للوقوف علي ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.





قتلها بأله حادة

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قاطنة الشقة، مصابة بكدمات متفرقة بجسدها، وجرح برأسها إثر التعدي عليها بالضرب بأله حادة.



