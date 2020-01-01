القبائل الليبي: تدخل مصر لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك مشروع

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قال الشيخ الطيب الشريف خير الله أحد مشايخ القبائل الليبية، إن تدخل مصر لحماية ليبيا وأهلها تدخل مشروع لصد الاستعمار والمستعمرين.



وأضاف "خير الله"، خلال كلمته على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشايخ واعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن أمن مصر وليبيا أمن مشترك، فأمن مصر من أمن ليبيا والعكس، فنحن أسرة واحدة يجمعها جوار ونسب وأخوة، وندعوا الجيش المصري أن يهبوا لدعم ليبيا وتنظيفه من الغزاة الأتراك ومن يساندهم والحيلولة دون تسليم ليبيا للمرتزقة والإرهابيين.



وتابع، أننا لا نري في تدخل مصر وجيشها تطفل أو رغبة في ثروات ليبيا وإنما دفاع شقيق عن شقيقه وأخ عن أخيه وجار عن جاره، مشددًا على ان القبائل الليبية وحدة واحدة خلف وحدة ليبيا واستقرارها.





والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.