حال الهجوم على سرت.. ماذا طلبت القبائل الليبية من السيسي؟

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:30 م
اللقاء
اللقاء
سمر حسن
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، بمشايخ القبائل الليبية الممثلين عن الشعب الليبي، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"، خلال اللقاء أعلن زعماء القبائل دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي في حماية أمن ليبيا ولإعلان تأييد القبائل لدعوة مجلس النواب الليبي، للقوات المسلحة المصرية بالتدخل العسكري لحفظ الأمن القومي الليبي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية تجاه ليبيا، هو دعم إرادة الشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده والأجيال القادمة، وإن الخطوط الحمراء في سيدي براني هى بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا للأمن القومي ليس المصري والليبي بل العربي والإقليمي والدولي.

وفد المشايخ
أكد مفتاح القيلوشي، عضو المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا، أن وفد القبائل الليبية مكون من 150 شخصية من كل مدن ليبيا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أن الوفد يلقي كلمة يحث الرئيس السيسي بالتدخل لمنع الغزو التركي الإخواني، لتأييد مطالب البرلمان الليبي بالتدخل المصري في ليبيا.

أكدت القبائل، دعمها للموقف المصري من الأزمة الليبية، وحثت القاهرة بالتدخل للتصدي للغزو التركي، حيث أكد محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، في تصريحات صحفية، أن قبائل ليبيا تدعم الموقف المصري في ليبيا لمواجهة الأطماع التركية.

دعم مصر
أضاف محمد المصباحي رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أن ليبيا تحتاج لدعم القوات المسلحة المصرية للجلاء المستعمر التركي الذي يرغب في استعادة الخلافة العثمانية.

وأكد المصباحي، أن الجيش التركي يعتمد على جنود المرتزقة من مناطق مختلفة، موضحا "جئنا إلى القاهرة لنقول ليبيا ومصر شعب واحد، ونريد تحرير ليبيا بالكامل"، مضيفا أن الوفد الليبي الذي جاء إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية.

وتابع المصباحي، "نقول للعالم أن الأمة العربية محترمة، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي" كما أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة وحدة الموقف العربي في قضية ليبيا.

زيارة مصر
من جانبه، أكد مبروك أبو عميد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة، أن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة تزور مصر لتنسيق المواقف وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي وطلب دعم القوات المسلحة المصرية 

كشف مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لحماية السيادة الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك لترسيخ دعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكد أن مصر ترفض تحول ليبيا لمكان آمن للمجرمين والإرهابيين، وأن الدولة المصرية تتعامل مع ليبيا موحدة تتعامل مع كافة أبنائها من أجل مستقبل أفضل للبلاد والأجيال القادمة، مضيفا أن حضور القبائل الليبية إلى مصر في هذا الوقت يرسل رسالة للعالم عن وحدة مصير البلدين.

أكد الرئيس، أن العلاقات بين الشعب المصري والليبي ممتدة على مر التاريخ، ولا يمكن المساس بهذه العلاقات، مضيفا أن دفاع مصر عن ليبيا، هو التزام عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين.

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