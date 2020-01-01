استئناف الرحلات اليومية بين الإمارات والبحرين





استأنفت الاتحاد للطيران الإماراتية رحلات المسافرين من وإلى البحرين عبر أبوظبي من خلال تشغيل طائرتين من طراز بوينج 787 وايرباصA320 على هذه الوجهة والتي تضم درجة الأعمال والدرجة السياحية.





وفي مطلع يوليو الجاري أعلنت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلاتها إلى مزيد من الوجهات العالمية، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تعتزم تشغيلها خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 58 وجهة وذلك رهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية.





وعلى صعيد آخر تمتلك الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، حيث تضع الاتحاد للطيران رمزها EYعلى الرحلات التي تشغلها طيران الخليج من وإلى أبوظبي عبر البحرين ومنها إلى وجهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.. وفي المقابل تضع طيران الخليج رمزها GF على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران من وإلى البحرين عبر أبوظبي ومنها إلى وجهات رئيسية في الولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأستراليا.





وتشمل الاتفاقية برنامجي الولاء التابعين للناقلتين، ضيف الاتحاد وفالكون فلاير، وتسمح للأعضاء باكتساب الأميال وانفاقها عبر شبكة وجهات الشركتين.