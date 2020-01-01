التصريح بدفن جثة شاب توفي غرقا في مياه المحمودية بالإسكندرية

Advertisements

أمر المستشار محمد حامد رئيس نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التصريح بدفن جثه شاب لقى مصرعه غرقا فى ترعة المحمودية، بعد الهرب من منزله للاستحمام بها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، ما يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء الاستحمام بمياه ترعة المحمودية.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة المتوفى ويدعى محمد مدحت عبد الرازق 18 سنة، وبالمعاينة والفحص تبين أن والده قام بحبسه بالمنزل لعدم القيام بالاستحمام بالترعة مرة أخرى، إلا أنه قام بالهرب الساعة الثالثة فجرا وتوجه للاستحمام بالترعة، ما أدى إلى غرقه وتم انتشال الجثة فجرا، وذلك وفقا لشهادة شهود العيان، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.