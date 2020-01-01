الأردن يعلن عودة تدفق النفط العراقي اليومي

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر

 أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة الأردنية هالة زواتي اليوم الخميس، استكمال الجانب العراقي الاجراءات اللوجستية والبدء بتحميل الصهاريج بالنفط الخام إيذانا بعودة تدفق نفط العراق الى المملكة.

وأوضحت زواتي في تصريح صحفي اليوم ان عودة تدفق النفط الذي ينقل برا يأتي بعد اتفاق الجانبين الأردني والعراقي الأسبوع الماضي على استئناف صادرات النفط العراقي الى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الأردني العراقي في مجال الطاقة في اطار حزمة مشاريع يعمل عليها الجانبان وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وبلغ اجمالي واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي الى المملكة في الخامس من أيلول 2019 وحتى نهاية نيسان الماضي حوالي 44ر2 مليون برميل بواقع 10 آلاف برميل يوميا.

وحول آلية استيراد النفط في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات انتشار وباء (كورونا)، قالت زواتي، ان العملية تتم بتفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الاردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

ويأتي استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين العراق والأردن، الموقعة في الثاني من شباط 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة.

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