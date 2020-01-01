موندو ديبورتيفو تحسم مصير نجم برشلونة من الرحيل





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المحتمل حدوث تطورات جديدة بشأن مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيش نجم برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في صيف 2021.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الكراوتي يرغب في الاستمرار في صفوف برشلونة حتى نهاية عقده الحالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أعاد راكيتيتش إلى المشاركة من جديد في المباريات الأخيرة ولذلك فإن النجم الكرواتي يرغب في البقاء في صفوف الفريق الكتالوني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راكيتيتش سيرحل عن برشلونة في الصيف الحالي في حال أخبره النادي بأنه ليس ضمن خطط سيتين في الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إستمرار كيكي سيتين في قيادة برشلونة في الموسم المقبل سيكون له دور في استمرار النجم الكرواتي في حين أن إدارة البلوجرانا ترغب في بيعه من أجل الاستفادة من عائدات انتقاله.



