أمينة خليل توجة رسالة لخطيبها: "مكنتش هوصل من غيره"

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
وإستضافت الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة أمينه خليل، وذلك في برنامجها" معكم مني الشاذلي"، حيث إعترفت فيه "أمينه" أثناء إستضافتها أنها تعيش قصة حب.

ونشرت "الشاذلي"، فيديو لـ"لخليل" وهي توجه رسالة لحبيبها حيث قالت: "أقول شكراً للشخص اللي صدق فيا كل ووراء الكواليس في حياتي أنا لايمكن كنت أعرف أوصل للي أنا فيه دا دلوقت منغيره".


وأعلنت الفنانة أمينة خليل، منذ أيام خطبتها علي صديقها المهندس عمر طه، حيث جمعتهم صداقة قبل خطبتهم، وتمت الخطوبة في أجواء عائلية بسيطة وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولكنها شاركت جمهورها صور الخطوبه علي صفحتها الشخصية في" إنستجرام".


يشار إلى أن أمينة خليل، عرض لها مسلسل "ليه لأ" ، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎
أمينة خليل توجة رسالة لخطيبها: "مكنتش هوصل من غيره"
أمينة خليل توجة رسالة لخطيبها: "مكنتش هوصل من غيره"

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