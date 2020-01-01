السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا، لكنه جيش رشيد ولا يقوم بعمليات غزو خارج أراضيه.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته على هامش لقاء مشايخ وأعيان القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع حال رغبت في ذلك، ولكنها تريد الحل السياسي للأزمة الليبية. 

وشدد الرئيس السيسي، على أن تدخل مصر في ليبيا لن يتم إلا بعد موافقة البرلمان المصري على ذلك. 

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة. 

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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