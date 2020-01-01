16 مرشحاً الشيوخ بالمنيا قدموا أوراقهم و 23 أجروا الكشف الطبي

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
استقبلت لجنة تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ومقرها محكمة المنيا الإبتدائية، 16 مرشحا محتملا، قدموا أوراقهم، علي مدار 6 أيام منذ فتح باب الترشح السبت الماضي.

وقال مسؤول بالصحة، إن 23 أجروا الكشف الطبي حتي الآن، وهم من معظم مراكز المحافظة، التي تضم نحو 6 مليون مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائره واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقري المحافظه، إضافة إلي 5 بنظام القوائم، ومقرر إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.

وعلى جانب آخر، استقبلت لجنة تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ومقرها محكمة المنيا الإبتدائية، 16 مرشحا محتملا، قدموا أوراقهم، علي مدار 6 أيام منذ فتح باب الترشح السبت الماضي.

وقال مسؤول بالصحة، إن 23 أجروا الكشف الطبي حتي الآن، وهم من معظم مراكز المحافظة، التي تضم نحو 6 مليون مواطن، وعدد المسجلين في جداول الانتخابات يتجاوز الـ2 مليون، وطبقا لقانون الشيوخ الجديد فإن نصيب المنيا في مقاعده، 10، منها 5 للنظام الفردي الذي يشمل دائره واحدة تضم جميع مراكز ومدن وقري المحافظه، إضافة إلي 5 بنظام القوائم، ومقرر إجراء الانتخابات داخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة.

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