"التحرش وحريق طريق الإسماعيلية".. أحداث أثارت المصريين وأشعلت مواقع التواصل في 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:55 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهدت مصر خلال الأشهر الماضية  قضايا وأحداثا وقصصا شغلت الرأي العام وجذبت اهتمام ونقاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت بين القضايا الإنسانية والأخلاقية والحوادث العامة.

وترصد "الفجر" أبرز قضايا التي شغلت المجتمع المصري خلال الأشهر الماضية:

حريق طريق الاسماعيلية الصحراوي:
نشب حريق هائل علي طريق الإسماعيلية الصحراوي الثلاثاء الماضي بسبب حدوث كسرا في خط أنابيب شقير-مسطرد، مما أسفر عن 18 شخصا وأحرق 37 سيارة.

وأشارت النيابة العامة إلى وجود احتمالية تعمد لإتلاف الخط الناقل للمواد البترولية، مما آثار حالة من الجدل الواسع حول الواقعة.

قضية التحرش:
آثارت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بشأن واقعة التحرش، حيث تعرضت الفتيات الي التحرش من قبل المتهم أحمد بسام زكي، مما دفعت النيابة العامة الي التحقيق، واتهام الشاب بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما، ومعهما فتاة أخرى بالقوة، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 عامًا، وتهديدهن مع أخريات بتلفيق أخبار تضر بسمعتهن، والقيام بأفعال منافية للأخلاق.

فتاة الدقهلية:
في قضية الأكثر مأساوية شهدت محافظة الدقهلية مقتل الطالبة إيمان عادل حالة من الصدمة والغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن زوجها مشارك بالجريمة، حيث دبر الزوج واقعة لاغتصابها بالاستعانة بآخر؛ وذلك بغرض الإخلال بشرفها على إثر خلافات بينهما لرفضها زواجه من ثانية، وهي الواقعة التي أدت لوفاتها.

قضية الرهبان:
شغلت مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون الرأى العام، اذا تعتبر أول جريمة يتم الحكم فيها علي الراهب بالإعدام.‬

‫وأيدت المحكمة حكم الإعدام علي وائل سعد تواضرس "أشعياء المقاري" في شهر يونيو الماضي، كما قررت تخفيف حكم الإعدام للمؤبد للراهب فلتاؤس المقاري فى القضية.‬
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‫وتعود الواقعة الي قيام المتهمين بقتل المجني عليه الأنبا إبيفانيوس بسبب خلافات بينهم، وقد اتفقا المتهمين على قتله.‬

طفلة متهمة:
أوضحت النيابة العامة أن المتهمة في شنق الطفلة بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، هي الطفلة حنين عمرها 11 سنة، حيث قالت إنها اعتادت مشاهدة فيديوهات عنيفة علي موقع "يوتيوب"، تتضمن طريقة إعداد حبل المشنقة وخنق الأطفال.

وأضافت أنها كانت تراودها دائما فكرة تنفيذ ما تشاهده حتى يوم الجريمة، عندما كانت تسير في الشارع وشاهدت الطفلة المجني عليها بمفردها، فاستدرجتها وشنقتها.

وأصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة قرارا بتسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لعمتها مع أخذ تعهد عليها برعايتها وإخضاعها للتأهيل النفسي من قبل مختصين تابعين للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

جريمة أخلاقية:
افادت تحقيقات النيابة العامة أن الزوج أرسل صور الخاصة بـ"ملابس النوم" زوجته لأقاربها وأصدقائها وأزواج صديقاتها فى رسائل عبر تطبيقات الشات متعمدًا فضحها بعد طلبها الطلاق منه بسبب جلوسه فى المنزل دون عمل لأشهر طويلة.

واقعة إنسانية:
فيما تخلوا واقعة من الإنسانية، نشر الشابان فيديو تعذيب وبث الرعب والخوف في نفس أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بعد إطلاقهما الكلب عليه.

وقد استطاعت وحدة مباحث قسم شرطة قليوب، بمديرية أمن القليوبية، من تحديد موقع المتهمان في هذه الواقعة، وتم ضبطهما في الحال، وبعد عرضهما على النيابة أنكرا ما نسب إليهم من إتهامات، ليؤكدوا أنهم كانا يمزحان مع المجني عليه. 

الرجل الأخضر:
حاول شاب من محافظة البحيرة اقتحام مدينة الإنتاج الاعلامي بمدينة ٦ أكتوبر، وقد كشفت التحريات الأولية إلى أنه يعانى من مرض نفسى دفعه لارتكاب تلك الجريمة وتبين أن شاب حاول الاعتداء علي الموظفين بسنجة، مما ادي الي إطلاق الرصاص ووفاته في الحال.

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