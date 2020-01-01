وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم للطفلة مكة المُعتدى عليها من أبيها

تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفله مكة صاحبة الأربعة أشهر من عمرها والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعى عن قيام أبيها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وكسور.





وتوجه الفريق لمكان إقامة الطفله مكة وأجرى دراسة حالة لها ولإسرتها وتبين أن الأب يدعى م م م ويبلغ من العمر ٢٩ عامآ ويعمل نجار مسلح ويقوم بتعاطى المواد المخدرة وتزوج مرتين وأنجب طفلتين بنات ثم تزوج الأخرى وأنجب طفلة أخرى دفعة ذلك للتعدى عليها ومحاولة التخلص منها.





أما الأم تدعى أ م ع وتبلغ من العمر ٢٥ عامآ قام زوجها بالتعدى عليها حتى لا تتمكن إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٢٨٧٢ لسنة ٢٠٢٠ م.





هذا وتبلغ الطفلة مكة من العمر أربعة أشهر وهى الابنة الثالثة لإبيها والذى قام بالتعدى عليها للتخلص منها لعدم رغبتة فى إنجاب الإناث.





ونسق الفريق مع لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبى شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئى أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجارى إستكمال الفحص.





كما وجهت وزيرة التضامن الإجتماعى الفريق ب متابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها و متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج و صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعى و متابعة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن.





هذا ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.





وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى عبر هذا الرابط .





جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية



