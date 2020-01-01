أوقاف المنيا: جمع 520 صك أضحية من كافة الإدارات بقرى ومدن المحافظة

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
أعلنت مديرية أوقاف المنيا اليوم الخميس، عن جمع 520 صك أضحية من كافة الإدارات بقرى ومدن المحافظة، إلى جانب بعض الأفراد الذين قدموا صكوك مساهمه فى النفع العام بينهم 5 قساوسه.

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن المديرية تسلمت 515 صك من الإدارات المختلفة و5 صكوك أخرى من القساوسة ببعض مراكز المحافظة.

أضاف، أن الصكوك مستمره بمقر الإدارات والمديرية حتى قبيل عيد الأضحى المبارك وقيمة الصك 1800 جنية على أن تقوم المديرية بتوصيل الصكوك إلى مقر إقامة من يرغب فى شراء الصك بهدف المشاركة المجتمعية وتوسعة دائرة النفع العام للمساهمة فى إطعام الأسر الفقيرة.

قدم وكيل الوزارة الشكر لكل من ساهم فى مشروع صكوك الأضاحى الذي تتبناه الوزارة على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم الوعى وثقافة الجمهور وتوعية الأئمة فى توضيح مشروعية الصكوك وأهميتها وما يقدم من مساعدات لأبناء هذا الوطن.

وكانت مديرية الأوقاف أصدرت بيانا، حول أفضل ثلاث إدارات نشاطا في جمع صكوك الأضاحي لعام ۲۰۲۰ م ١٤٤١ هجريا، وهي: ملوی، أوقاف المنيا القديمة، وديرمواس، ووجهت الشكر لتلك الإدارات بقياداتها وبأئمتها والعاملين بها الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وجديرين بتحملها وأداء واجبهم تجاه وطنهم ودينهم وشعبهم في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وشددت المديرية على أيدي باقي الإدارات أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه مؤسساتهم التي ينتمون إليها ووطنهم الذي يتعايشون على أرضه ودينهم الذي يبلغون تعاليمه وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لتحقيق ذلك، من خلال شرح ما يهدف إليه هذا المشروع من تكافل إجتماعي بين أبناء الوطن وما حققته وزارة الأوقاف من نجاحات من خلال هذا المشروع منذ أن تبنته وعلى مدار سنوات مضت يشهد الجميع لها بما تقدمه لأبناء الوطن من خدمات تنمى روح المواطنة والولاء وغرس المحبة والقيم بين أبناء الوطن الواحد بمختلف فئاتهم وثقافتهم.

وأعلنت المديرية أنها ستكرم من يستحق التكريم لوفاءه وجهده في نهاية العمل كالمتعاد، متمنيين لمصر قيادة وشعبا دوام الأمن والأمان والرخاء والسلام.

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