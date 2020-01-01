راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط يلقي عظته الأسبوعية "أون لاين"

القى القس ممدوح توفيق، راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط، أمس الأربعاء، عظته الأسبوعية من منزله عبر البث المباشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بدون حضور شعبي، طبقًا لقرار الطائفة الإنجيلية بإستمرار غلق أبواب كنائسها وتعليق كافة الصلوات والطقوس بها.

والكنيسة الخمسينية تتبع المجمع الخمسيني برئاسة القس أمجد حفظي، كما أنها تخضع لرئاسة الطائفة الانجيلية بمصر.

وبدأت العظة بعنوان "انا الرب شافيك"؛ باقة من الترانيم والتسابيح بقيادة المرنم ماجد منير، وعزف أشرف القس ممدوح.





كانت الطائفة الإنجيلية قد أكدت التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلسُ المليُّ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ.





وبناءً على عرض توصيات تقرير اللجنة الطبية، والتي تم تشكيلها من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وفي ضوء مناقشة أوضاع انتشار وباء كورونا حتى الآن، قرر أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر الآتي:





استمرار تعليق فتح الكنائس حتى نهاية شهر يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الكامل بكافة القرارات السابقة، حتى اجتماع السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يوم الخميس ٣٠ يوليو.





كما تقرر فتح أبواب مراكز التدريب وبيوت الخدمة والضيافة والمؤتمرات والخلوة، اعتبارًا من اليوم الاثنين بنسبة ٢٥٪ من طاقة الاستيعاب الخاصة بها، للأفراد والعائلات، على ألا يتم عمل أي اجتماعات أو لقاءات إدارية أو روحية، إلا بعد إقرارها من السلطات الكنسية، وذلك مع أهمية اعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وأشارت الطائفة، إلى الالتزام بكافة القرارات السابقة كما هو موضح: فيما يخص الأفراح يتم الالتزام الحضور بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.





الالتزام في الجنازات بحضور "أسرة المتوفَّى فقط"؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.





السماح بإجراءات الرسامة والتنصيب، بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.





تعليق الزيارات الرعوية، مع ضرورة استمرار العمل الرعوي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قرار فتح الكنائس.



